Covid, anche a Larino chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado

Era stato anticipato e adesso è arrivata la conferma: l’amministrazione comunale di Larino ha chiuso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado da domani, lunedì 1 febbraio fino al prossimo 14 febbraio. Sotto la lente, come sta avvenendo anche in altri Comuni del basso Molise, l’escalation di contagi da Covid-19 che stanno costringendo i sindaci del basso Molise a correre ai ripari per evitare che le scuole diventino ulteriori focolai per la diffusione del virus. E così il sindaco Pino Puchetti ha firmato l’ordinanza che dispone la didattica a distanza in tutti gli istituti del paese bassomolisano.