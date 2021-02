Covid, anche 3 pazienti in intensiva al Gemelli. Eliporto: “Stiamo terminando i lavori”

Le terapie intensive del Cardarelli, come noto, sono sature. E ci sono 3 pazienti ricoverati in Rianimazione anche al Gemelli Molise. Da domani saranno disponibili altri 7 posti presso il Neuromed e qualora ce ne fosse bisogno, si potrà sempre fare ricorso alla Cross per il trasferimento fuori regione dei pazienti gravi, meccanismo utilizzato spesso in questi ultimi giorni. I tre pazienti in intensiva al Gemelli fanno salire, ovviamente, i posti occupati in regione in quel reparto. Ad oggi, prima del bollettino di giornata, si trovano in intensiva 17 pazienti, 14 al Cardarelli e 3 al Gemelli (uno faceva parte del cluster interno alla struttura, altri 2 sono giunti dal Cardarelli). Ai quali bisogna aggiungere gli 8 trasferiti fuori regione. Trasferimenti effettuati tutti tramite elisoccorso. Con mezzi giunti e partiti dal parcheggio dello stadio Selvapiana. Perché non è fruibile l’eliporto del Cardarelli? Lo abbiamo chiesto al dg Asrem Oreste FLorenzano. “Perché l’area per l’elisoccorso non era a norma. Abbiamo effettuato l’appalto e stiamo terminando i lavori: è tutto pronto, bisogna solo tagliare dei pali della luce non nostri e fare dei piccoli aggiustamenti per rendere fruibile l’area. Quando sono arrivato non era a norma, io ho affidato i lavori e ora li stiamo terminando.”