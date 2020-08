Covid, altro ricovero in malattie infettive: in reparto uomo di Termoli

Sale a due il numero dei ricoverati in malattie infettive presso il Cardarelli di Campobasso che sino a qualche settimana fa era Covid free. Presso il reparto destinato ai malati Covid dell’ospedale del capoluogo di regione, è giunto questa notte un uomo di Termoli che era già risultato positivo nei giorni scorsi. L’uomo era tornato in Molise dopo un viaggio in Sardegna dove, presumibilmente, ha contratto il virus. Questa notte ha accusato sintomi maggiormente importanti e, come confermato dall’Asrem, è stato ricoverato in malattie infettive. Dove è già presente da qualche giorno l’anziana di Sant’Elia a Pianisi.

Sono in corso gli accertamenti anche sui parenti dell’uomo ricoverato stanotte che, ad un primo tampone rapido, risultano negativi. Si attende l’esito del tampone molecolare.