Covid, altro decesso al Cardarelli: muore 63enne che era in terapia intensiva

Ancora un decesso presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Non ce l’ha fatta a sconfiggere il virus un uomo di 63 anni di Campobasso che era ricoverato in terapia intensiva. Gli sforzi dei medici del reparto sono stati vani e questa mattina il cuore dell’uomo, commerciante ambulante molto conosciuto in città, ha smesso di battere. Si tratta, purtroppo, della 63esima vittima in Molise dall’inizio dell’emergenza. Un numero altro soprattutto in questa seconda ondata. Nella prima, infatti, i decessi sono stati 23, mentre dall’inizio della seconda ad oggi sono stati già 40.