Covid, altro boom di contagi: 144 i nuovi positivi. Ancora 7 pazienti ricoverati e un decesso

Ancora un vertiginoso aumento di contagi in Molise. Oggi, martedì 9 febbraio, si registra un nuovo boom di positivi: sono 144, come non succedeva da mesi. I tamponi processati sono stati 994, con una percentuale di positivi su tamponi pari al 14,4%. Per comprendere questo dato basti pensare che in Italia oggi la percentuale di positivi su tamponi processati è stata del 3,9%. I centri più colpiti sono ancora una volta Termoli, Campomarino, Campobasso e Guglionesi.

Un solo decesso emerge dal bollettino Asrem: non ce l’ha fatta una donna di 74 anni di Termoli che era ricoverata in terapia intensiva.

Sempre alta la pressione sul Cardarelli: 7 pazienti hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione, ma, per fortuna, ci sono anche 9 dimessi. Pertanto i ricoveri totali sono 75, di cui 66 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.

I nuovi positivi (144) sono:

1 Agnone

1 Bojano

10 Campobasso

27 Campomarino

4 Casacalenda

1 Colle d’Anchise

5 Colletorto

2 Frosolone

10 Guglionesi

8 Larino

1 Lupara

1 Mirabello Sannitico

1 Montaquila

1 Montefalcone nel Sannio

2 Montelongo

6 Morrone del Sannio

4 Palata

1 Petrella Tifernina

1 Pietracatella

2 Portocannone

1 Roccavivara

3 San Giacomo degli Schiavoni

5 San Martino in Pensilis

3 Santa Croce di Magliano

31 Termoli

2 Trivento

1 Varese

8 Venafro

1 Vinchiaturo

Sono stati effettuati anche 288 tamponi antigenici, dei quali 12 risultati positivi: per loro si attende conferma dal molecolare.

I guariti di giornata sono 31. Pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 1471, mentre i totali da inizio emergenza sono 9116.

I guariti totali sono 7349, i decessi 296.

In isolamento si trovano 1495 cittadini.