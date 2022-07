Covid, altri due ricoveri in Malattie Infettive: nessun paziente dimesso e 301 nuovi casi

I guariti censiti dall’Asrem sono 193, resta alto il tasso di positività che supera il 20%

Ancora numeri preoccupanti in Molise su fronte dell’emergenza Covid. Oggi, venerdì 22 luglio, dal bollettino diramato dall’Asrem, per fortuna non si registrano decessi. Ma, i nuovi positivi superano ancora i pazienti guariti.

I morti totali in Molise per Covid salgono putroppo a 646.

Vi sono, inoltre, due nuovi ricoveri in Malattie Infettive e Tropicali – cittadini di Riccia e Campodipietra che si sono aggravati ed hanno avuto bisogno delle cure del Cardarelli – a fronte di nessun molisano dimesso.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 19, tutti nel reparto di Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 19 ricoverati, 6 non sono vaccinati, 1 ha una o due dosi e 12 hanno completato il ciclo vaccinale.

I nuovi casi

Oggi si registrano 301 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1153 tamponi processati, per una percentuale di positivi che resta alta, sopra il 20%. I guariti sono, invece, 193.

I nuovi casi (301) sono: