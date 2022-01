Covid, altri due ricoveri e un paziente trasferito in Rianimazione

Sono 23 i nuovi casi: Omicron dilaga in Molise

Ancora una giornata molto difficile sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Non solo e non tanto per i contagi, ma soprattutto per le notizie che giungono dal Cardarelli dove si registrano altri 2 ricoveri e un trasferimento in Terapia Intensiva. Mentre Omicron dilaga in Molise.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 2 gennaio, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 512.

Situazione al Cardarelli

Un paziente di Venafro che era in reparto si è aggravato ed è stato trasferito in Terapia Intensiva dove al momento si trovano due persone. Oggi si registrano altri due nuovi ricoveri: un paziente di Bojano e uno di Lupara si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Per fortuna c’è anche un paziente che si è negativizzato ed ha lasciato Malattie Infettive.

Pertanto i ricoverati totali salgono a 23, di cui 21 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 23 ricoverati, 11 non sono vaccinati, 7 hanno due dosi e 5 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 23 nuovi casi su 324 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 7%.

I nuovi casi (23) sono:

1 Baranello

2 Bojano

6 Campobasso

2 Campomarino

1 Casacalenda

2 Isernia

1 Lupara

1 Riccia

1 Ripalimosani

4 Termoli

1 Trivento

1 Ururi

Oggi registrano 7 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 2.153, mentre i totali da inizio emergenza sono 17.474.

I guariti totali sono 14.805, i decessi 512. In isolamento si trovano 3.197 cittadini.