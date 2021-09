Covid, altri due ricoveri al Cardarelli (entrambi di Cercemaggiore) e 26 nuovi positivi

Effettuati 339 tamponi: cluster a Trivento e Montefalcone. 24 le persone guarite

Coronavirus: il bollettino Asrem della giornata odierna registra altri due ricoveri nel reparto di malattie infettive del Cardarelli: si tratta di due pazienti di Cercemaggiore. 26 nuovi positivi. 399 i tamponi effettuati e 24 le persone guarite. Al nosocomio di Campobasso ci sono 11 pazienti ricoverati (QUI IL NOSTRO APPRFONDIMENTO): tutti nel reparto di malattie infettive. Sono attualmente 236 i casi positivi in regione: 150 nella provincia di Campobasso e 84 nella provincia di Isernia (2 casi di fuori regione). Sale a 13.580 il numero delle persone guarite in regione. Fermo a 495 il numero legato ai deceduti, mentre sono 2.305 i soggetti che si trovano in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Agnone 3

Capracotta 1

Frosolone 2

Isernia 1

Montefalcone nel Sannio 6

Portocannone 2

Rionero Sannitico 1

San Giuliano di Puglia 1

Sesto Campano 1

Trivento 6

Venafro 1

Vinchiaturo 1