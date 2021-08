Covid: altri due ricoveri (9 in totale), 6 nuovi positivi e 17 guariti

Non depone a favore del nostro Molise l’ennesimo bolletino Covid diramato questa sera (13 agosto) dalla Asrem. Rispetto a ieri ci sono altri due nuovi ricoveri in Malattie Infettive al Cardarelli (1 di Campobasso e 1 di Isernia), quindi sale a 9 il numero delle persone in trattamento nei reparti Covid del nosocomio regionale (di cui 1 in Terapia Intensiva). Su 329 tamponi refertati si registrano altri 6 positivi:

2 CAMPOBASSO

1 GUGLIONESI

1 ROTELLO

2 TERMOLI

A fronte di tutto ciò non ci sono pazienti dimessi, mentre sale a 17 il numero delle persone guarite: 1 Belmonte del Sannio; 1 Campobasso; 1 Frosolone; 7 Guglionesi; 4 Isernia; 1 Montenero di Bisaccia; 1 Termoli; 1 Venafro.

Gli attualmente positivi al Covid in Molise sono 154.