Covid, altri due ricoverati: 24 i nuovi casi e tasso di positività al 6,7%

Campobasso il centro più colpito dall’epidemia

Ancora giorni difficili in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. La curva è in crescita costante, così come il tasso di positività, ma soprattutto il Cardarelli sta tornando pian piano a riempirsi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 27 dicembre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 509.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono due nuovi ricoveri: un paziente di Campomarino e uno di Santa Croce di Magliano si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Per fortuna c’è anche un dimesso: un paziente di Campobasso ha superato la malattia ed ha lasciato l’ospedale.

Pertanto i ricoverati totali salgono a 20, di cui 18 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 20 ricoverati, 10 non sono vaccinati, 7 hanno due dosi e 3 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 24 nuovi casi su 353 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 6,7%.

I nuovi casi (24) sono:

2 Bojano

8 Campobasso

1 Campomarino

1 Cantalupo nel Sannio

1 Larino

1 Matrice

1 Oratino

5 Riccia

1 Santa Croce di Magliano

2 Termoli

1 Venafro

Oggi registra 3 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 561, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.877.

I guariti totali sono 14.793, i decessi 509. In isolamento si trovano 2.565 cittadini.