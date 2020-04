Covid, altri due positivi. I contagiati salgono a 263 in regione

Altri due casi di persone risultate positive ai tamponi per il Covid in Molise dove i contagiati salgono a 263 su un totale di 2771 tamponi eseguiti. Sono i dati resi noti attraverso il bollettino di questa mattina, mercoledì 15 aprile e che riguardano un totale di 180 tamponi processati tra la notte di ieri e questa mattina. I due nuovi casi positivi riguardano entrambi il cluster di Campobasso e si tratta di persone che nei giorni scorsi avevano avuto contatti con i contagiati del cluster già conosciuto. Cresce anche il numero dei ricoverati in Malattie infettive dove attualmente si trovano 20 persone mentre resta invariato il numero di persone ricoverate nel reparto di Terapia Intensiva dove restano sempre in 4. C’è stato, invece, un errore nel bollettino diramato nella serata di ieri: uno dei contagiati non è risultato essere di Isernia ma di Larino e si tratta di un operatore del 118 che era già stato messo in isolamento da qualche giorno avendo avuto contatti con persone positive al Covid-19. In mattinata anche il sindaco di Larino, Pino Puchetti, aveva diramato una dichiarazione sulla pagina Facebook ufficiale dell’amministrazione comunale dove metteva a conoscenza di questo nuovo caso e specificava quanto la persona fosse già in isolamento domiciliare da qualche giorno. Stamattina la conferma della sua positività al coronavirus. Per Larino si tratta del quarto caso dopo la coppia censita in Abruzzo.