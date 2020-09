Covid, altri due positivi: guarito un paziente del cluster Gemelli

I casi a Venafro e Termoli: nella giornata odierna effettuati 266 tamponi

Coronavirus, altre due persone sono risultate positive: si tratta di un cittadino di Venafro e uno di Termoli. Entrambi, asintomatici, sono stati posti in isolamento domiciliare. Nella giornata odierna, durante la quale sono stati effettuati 266 tamponi, si registra però un guarito: si tratta di un paziente legato al cluster Gemelli. Attualmente, venendo ai numeri, sono 102 le persone attualmente positive. 3 le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso 1 in terapia intensiva. Sale a 453 il numero delle persone guarite e resta a 23 quello legato alle persone decedute. 141 invece i soggetti che si trovano attualmente in isolamento.