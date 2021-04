Covid, altri due decessi. Si allenta la pressione sugli ospedali ma i contagi aumentano. Preoccupano Campobasso e Bojano

L’aspetto positivo della giornata di oggi riguarda la pressione sugli ospedali che si allenta in modo importante. Per il resto i contagi continuano ad aumentare con Campobasso e Bojano che fanno registrare ancora numeri preoccupanti.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 17 aprile, sono emersi altri due decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 75 anni di Montecilfone, che era ricoverata in malattie infettive e un uomo di 64 anni di Jelsi che si trovava in terapia intensiva. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 465.

Non si registrano trasferimenti e nemmeno ricoveri, cosa che non accadeva da mesi, e ci sono ben 10 dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 55, di cui 50 al Cardarelli (40 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva), 1 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 2 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 2 al Neuromed (tutti in terapia intensiva). In Rianimazione si trovano 14 pazienti.

I nuovi positivi sono 56 su 838 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 6,6%. Oggi il centro più colpito è Campobasso con 16 contagi, a seguire Bojano con 11.

I nuovi positivi (56) sono:

1 Bagnoli del Trigno

4 Baranello

11 Bojano

16 Campobasso

2 Castel San Vincenzo

1 Cercemaggiore

1 Colle d’Anchise

1 Forli del Sannio

2 Fornelli

3 Isernia

5 Lucito

3 Spinete

5 Termoli

1 Tufara

I guariti di giornata sono 22 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 699, mentre i totali da inizio emergenza sono 12891.

I guariti totali sono 11714, i decessi 465.

In isolamento si trovano 2364 cittadini.