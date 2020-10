Covid, altri due decessi. Muoiono un 74enne e un 87enne. 31 le vittime

Aumenta il numero dei decessi a causa del Covid-19 in Molise. Nella notte, infatti, sono deceduti due pazienti che erano ricoverati in Malattie infettive presso l’ospedale di Campobasso. Si tratta di un uomo di 74 anni di Macchia d’Isernia e di un 87enne di Isernia. Quest’ultimo, stando a quanto appreso finora, pare fosse arrivato in ospedale nella serata di ieri, lunedì 26 ottobre, e nella nottata sia poi deceduto. In questo modo salgono a 31 i decessi in Molise a causa del Covid-19, un numero che inizia a spaventare dopo che nella prima ondata la nostra regione era riuscita a mantenere alta la guardia.