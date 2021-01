Covid, altri due decessi: i nuovi positivi sono 54. Altri 5 ricoveri e 9 dimessi

Cala leggermente la pressione sull’ospedale Cardarelli di Campobasso anche se i ricoveri restano comunque alti. Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 19, emergono ulteriori due decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 93 anni di Sant’Elia a Pianisi, e una donna di 87 anni di Riccia, entrambi erano ricoverati in malattie infettive.

I nuovi ospedalizzati sono 5, tutti in reparto. Oggi, però, si registrano ben 9 dimissioni, pertanto il numero dei ricoverati attuali è di 66, di cui 57 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.

I positivi di giornata sono 54:

1 Acquaviva Collecroce

3 Bagnoli del Trigno

4 Bojano

1 Bonefro

2 Busso

9 Campobasso

1 Campomarino

1 Capracotta

1 Castelbottaccio

5 Castelmauro

1 Cercemaggiore

1 Civitacampomarano

1 Ferrazzano

4 Frosolone

2 Gambatesa

1 Larino

2 Macchia d’Isernia

2 Mirabello Sannitico

1 Petacciato

4 Ripalimosani

1 Sant’Agapito

1 Sant’Elena Sannita

1 Sepino

2 Termoli

2 Trivento.

I guariti di giornata sono 9. Pertanto gli attualmente positivi sono 1143, mentre i totali da inizio emergenza sono arrivati a 7658.

I guariti sono 6275, mentre i decessi 240.

In isolamento si trovano 1395 cittadini.