Covid, altri due decessi e salgono le terapie intensive. I nuovi positivi sono 63: Termoli e Campomarino i centri più colpiti

Continua la pressione sul Cardarelli di Campobasso per quel che concerne l’emergenza Covid. L’allarme di oggi riguarda la terapia intensiva in cui sono finiti altri 2 pazienti.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 26 gennaio, sono emersi ulteriori due decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 75 anni di Ferrazzano, che si trovava presso la Rsa di Sant’Elia a Pianisi, e una donna di 92 anni di Campobasso che era ricoverata in malattie infettive.

I nuovi ricoveri sono due, mentre altri due pazienti si sono aggravati e per loro è stato necessario il trasferimento in Rianimazione. E’ invece migliorato un paziente di Campobasso che ha lasciato la terapia intensiva ed è tornato in reparto. Nessuno è stato dimesso dall’ospedale e pertanto i ricoverati totali al Cardarelli per Covid sono 59, di cui 51 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva.

Oggi si registrano 63 nuovi positivi su 833 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi pari al 7,5%.

I guariti di giornata sono 61.

I nuovi positivi (63) sono:

1 Agnone

1 Bojano

5 Campobasso

14 Campomarino

1 Cercemaggiore

3 Larino

1 Mafalda

1 Mirabello Sannitico

7 Montenero di Bisaccia

2 Palata

2 Petacciato

1 San Giuliano di Puglia

1 San Massimo

4 Sant’Elena Sannita

1 Sant’Elia a Pianisi

16 Termoli

2 Ururi

Gli attualmente positivi sono 1029, mentre i totali da inizio emergenza sono 8016.

I guariti sono saliti a 6726, i decessi a 261.

In isolamento si trovano 1272 cittadini.