Covid, altri 93 positivi e 5 nuovi ricoveri: Cardarelli sotto stress

Continua a crescere la curva del contagio in Molise in maniera inesorabile e si accendono continuamente nuovi focolai. Ma ora a preoccupare maggiormente è la situazione del Cardarelli dove si trovano ricoverate 30 persone. E sia il reparto, sia la terapia intensiva sono ad un passo dalla saturazione.

Oggi, lunedì 2 novembre, sono stati riscontrati 93 casi di positività su 673 tamponi processati. I nuovi ricoveri sono stati 5, mentre un paziente è stato trasferito in terapia intensiva. In totale al Cardarelli ci sono 30 pazienti, 24 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva.

I nuovi positivi (93) sono:

1 Bagnoli del Trigno (cluster noto)

2 Bojano (cluster noto)

4 Campobasso (cluster noto)

5 Campomarino (cluster noto)

2 Castelpetroso (cluster noto)

6 Colletorto (cluster noto)

1 Frosolone (tampone richiesto dal medico di base)

4 Guglionesi (cluster noto)

6 Isernia (cluster noto)

10 Larino (casa circondariale)

11 Larino (cluster noto)

8 Montaquila (cluster noto)

1 Montenero di Bisaccia (cluster noto)

2 Montenero Valcocchiara (cluster noto)

1 Montorio dei Frentani (cluster noto)

1 Morrone del Sannio (tampone richiesto dal medico di base)

1 Oratino (cluster noto)

1 Palata (cluster noto)

7 Portocannone (cluster noto)

1 Pozzilli (cluster noto)

1 Roccasicura (tampone richiesto dal medico di base)

1 Rocchetta al Volturno (cluster noto)

1 Rotello (cluster noto)

1 San Giacomo degli Schiavoni (tampone richiesto dal medico di base)

1 Santa Maria del Molise (tampone richiesto dal medico di base)

2 Sant’Agapito (cluster noto)

1 Sant’Angelo Limosano (tampone richiesto dal medico di base)

1 Sesto Campano (cluster noto)

6 Termoli (cluster noto)

1 Toro (cluster noto)

1 Vastogirardi (tampone richiesto dal medico di base)

1 Venafro (cluster noto)

Oggi si registrano 5 ricoverati: 1 Castelpetroso, 1 Isernia, 1 Capracotta, 1 Riccia, 1 Montaquila.

Un paziente di Larino è stato trasferito da malattie infettive in terapia intensiva.

Due i dimessi: hanno lasciato il Cardarelli un paziente di Termoli e 1 di Oratino.

Un solo guarito: ha superato la malattia un cittadino di Termoli.

Gli attualmente positivi salgono a 1259, 690 i guariti e 41 i decessi.

In isolamento ci sono 1322 cittadini.