Covid, altri 86 contagi e 8 ricoveri in un giorno. Al Cardarelli in 67. I positivi attuali sono 2043

Prosegue la crescita del contagio in Molise. Anche oggi, sabato 14 novembre, sono stati riscontrati molti casi di positività, ben 86 su 888 tamponi processati, e soprattutto sale ancora vertiginosamente il numero dei ricoverati: altri 8 cittadini hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. In 24 ore si è registrato un solo decesso: non ce l’ha fatta una paziente di 95 anni di Isernia che era ricoverata presso il reparto di malattie infettive.

I ricoverati totali salgono a 67, di cui 60 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sfondano la soglia dei duemila, sono infatti 2043.

I nuovi positivi di oggi (86) sono:

3 Agnone (cluster noto)

1 Baranello (cluster noto)

3 Bojano (cluster noto)

17 Campobasso (cluster noto)

2 Carovilli (cluster noto)

1 Casacalenda (cluster noto)

1 Castropignano (cluster noto)

1 Cerro al Volturno (cluster noto)

6 Civitanova del Sannio (cluster noto)

2 Colle d’Anchise (cluster noto)

1 Colli al Volturno (cluster noto)

1 Ferrazzano (cluster noto)

1 Forlì del Sannio (cluster noto)

1 Frosolone (cluster noto)

1 Gambatesa (cluster noto)

3 Guardialfiera (cluster noto)

6 Isernia (cluster noto)

1 Isola di Capo Rizzuto (cluster noto)

3 Larino (cluster noto)

3 Matrice (cluster noto)

1 Miranda (cluster noto)

1 Montenero di Bisaccia (cluster noto)

2 Monteroduni (cluster noto)

2 Pescolanciano (cluster noto)

2 Petacciato (cluster noto)

1 Pietracatella (cluster noto)

1 Poggio Sannita (cluster noto)

1 Rocchetta a Volturno

1 San Massimo (cluster noto)

1 Sant’Agapito (cluster noto)

1 Spinete

8 Termoli (cluster noto)

5 Venafro (cluster noto)

I ricoverati di giornata sono 8, di cui 1 paziente di Isernia in terapia intensiva e 7 cittadini di Ferrazzano, Termoli, Campobasso, Montecilfone, Venafro e Larino in malattie infettive. I totali al Cardarelli sono 67, di cui 60 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva.

Oggi ci sono anche due dimessi: hanno superato la malattia 1 paziente di Busso e 1 di Termoli.

Non si registrano guariti, i totali sono 885, mentre i decessi 67.

In isolamento ci sono 1967 persone.