Covid, altri 8 ricoverati: Cardarelli al limite. 72 nuovi positivi e un decesso

Il Cardarelli scoppia: è questo il primo dato che si evince dal bollettino odierno, lunedì 23 novembre, dell’Asrem relativo all’emergenza Covid. Anche oggi ci sono stati altri 8 ricoverati e in ospedale al momento ci sono 71 pazienti, di cui 61 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva. Il totale dei nuovi positivi è di 72 su 616 tamponi processati. Anche oggi, così come ieri, si è registrato un solo decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 90 anni di Campobasso che era ricoverato in malattie infettive. Tre i cittadini dimessi dal reparto che hanno superato la malattia, 21 i guariti di giornata.

I nuovi positivi (72) sono:

2 Bojano

1 Busso

9 Campobasso

1 Campomarino

1 Carpinone

1 Castel del Giudice

5 Cercemaggiore

4 Civitanova del Sannio

2 Ferrazzano

5 Fornelli

1 Gallo Matese

10 Isernia

2 Longano

1 Macchia Valfortore

2 Matrice

2 Miranda

1 Montagano

1 Montenero di Bisaccia

1 Monteroduni

1 Oratino

1 Pescolanciano

2 Pietrabbondante

2 Pietracatella

1 Riccia

1 Sant’Agapito

4 Sant’Angelo del Pesco

1 Sessano del Molise

3 Termoli

1 Trivento

2 Venafro

1 Vinchiaturo

Gli attualmente positivi sono 2509, mentre i totali da inizio emergenza sono 4071.

I guariti salgono 1466, mentre i decessi a 96.

In isolamento si trovano 3072 persone.