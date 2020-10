Covid, altri 7 positivi: molti segnalati dal medico di base. Stabili i ricoveri, aumentano i guariti

Continua a salire la curva del contagio in Molise, seppur in maniera inferiore rispetto a ieri, anche a causa del minor numero di tamponi processati. Oggi, domenica 11 ottobre, su 417 tamponi, sono stati riscontrati 7 nuovi casi di positività: ben 4 a Campobasso e tutti risultati positivi in seguito al tampone richiesto dal medico di famiglia; 1 a Venafro (cluster noto), 1 a Isernia (cluster noto) e 1 a Ferrazzano (dopo tampone richiesto dal medico di base).

Oggi si registrano, per fortuna, anche 8 guariti: 2 a Campobasso, 1 a Rocchetta al Volturno, 1 a Ferrazzano, 1 Colle d’Anchise, 2 a Termoli e 1 a San Massimo.

Pertanto gli attualmente positivi scendono a 168, mentre i totali da inizio emergenza sono 746, su 47043 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Situazione ricoveri stabile: al Cardarelli restano 9 pazienti in malattie infettive.

I guariti salgono a 552, i decessi sono fermi a 26.

Alto il numero delle persone in isolamento: sono 297.

LA MAPPA DEL CONTAGIO