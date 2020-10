Covid, altri 66 positivi e 4 nuovi ricoverati: in rianimazione 4 pazienti

Continua la crescita esponenziale dei nuovi casi e soprattutto dei ricoveri. L’emergenza Covid in Molise non si arresta. Oggi, lunedì 26 ottobre, su 671 tamponi processati, sono stati riscontrati ulteriori 66 casi di positività: è scoppiato, come prevedibile, il cluster di Colletorto, con ulteriori 20 casi. Aumentano di ben 4 unità i ricoveri, di questi tre in malattie infettive e 1 in terapia intensiva. I ricoverati totali sono 21, di cui 17 in malattie infettive 4 in terapia intensiva. Si registrano anche 4 dimessi e 9 guariti.

IL DETTAGLIO DEI NUOVI CASI E DEI RICOVERI