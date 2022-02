Covid, altri 5 ricoveri: al Cardarelli 50 pazienti. I nuovi casi sono 528 ma è boom di guariti

Tasso di positività al 14%, in 1385 hanno superato la malattia

La situazione resta complicata in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. La curva, che scende nettamente in Italia, nella nostra regione si mantiene stabile. Anche oggi resta alto il numero dei nuovi casi, così come ilt asso di positività: da noi al 14, in Italia al 10%. E aumentano notevolmente i ricoverati, tanto che il Cardarelli è tornato a riempirsi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 8 febbraio, si registra 1 decesso: non ce l’ha fatta una donna di 90 anni di Isernia, ricoverata in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 547.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono ancora 5 nuovi ricoveri: pazienti di Termoli, Trivento, Bojano (2) e Isernia si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Oggi c’è un dimesso e pertanto i ricoverati totali salgono a 50, di cui 31 in Malattie Infettive, 14 nel reparto “anziano fragile” e 5 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 50 ricoverati, 18 non sono vaccinati, 3 hanno una dose, 10 hanno due dosi e 19 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 528 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3764 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14%.

I tamponi molecolari processati sono stati 1324 ed i positivi riscontrati 82. I tamponi rapidi processati sono stati 2440 ed i positivi riscontrati 446.

I nuovi casi (528) sono:

Oggi registrano 1385 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 7.737, di questi 1.953 da tampone molecolare Asrem e 5.784 da tampone antigenico. I totali da inizio emergenza sono 33.313.

I guariti totali sono 25.015, i decessi 547. In isolamento si trovano 2.824 cittadini.