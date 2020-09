Covid, altri 5 positivi e salgono i ricoverati: si allarga il cluster Armafer

Resta stabile, ma in crescita costante la curva del contagio in Molise: anche oggi, venerdì 25, sono stati riscontrati altri 5 casi di positività su 366 tamponi processati. E si allarga, di molto, il cluster Armafer: sono, infatti, 4 i nuovi contagi che riguardano quello che è diventato un piccolo focolaio. I nuovi positivi sono 1 di Campomarino (cluster Portocannone), 1 Sant’Elena Sannita (cluster Armafer), 1 San Massimo (cluster Armafer), 2 Campobasso (cluster Armafer).

Oggi, purtroppo, si registra anche un nuovo ricovero: si tratta di un paziente di San Giacomo degli Schiavoni appartenente al cluster della Casa di Riposo di Portocannone. Salgono, dunque, i ricoverati che in totale sono 5, di questi 4 si trovano in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

In questa situazione abbastanza complicata, c’è anche una buona notizia che riguarda la guarigione di 3 pazienti di Isernia, dei quali 2 appartenenti al cluster kossovo e 1 a quello degli immigrati.

Il numero degli attualmente positivi sale a 141, mentre i totali da inizio emergenza sono 637 su un totale di 40259 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

I guariti salgono a 473, mentre i decessi sono fermi a 23.

Sale il numero delle persone in isolamento: sono 232 le persone a casa.