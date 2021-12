Covid, altri 429 contagi ma il Cardarelli regge: nessun ricovero e un dimesso

Termoli il centro più colpito con 87 casi, poi Campobasso con 57

Ancora un bollettino pesante in Molise sul fronte dell’emergenza Covid, almeno per quel che concerne i nuovi casi. Che sono sempre tantissimi, così come resta altissimo il tasso di positività. Situazione che non si riflette sul Cardarelli dove la situazione resta stabile. Segno evidente di come i vaccini abbia adempiuto al loro scopo.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 31 dicembre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 512.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri, ma c’è un dimesso: un paziente di Termoli ha superato la malattia ed ha lasciato l’ospedale.

Pertanto i ricoverati totali scendono a 20, di cui 19 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 20 ricoverati, 11 non sono vaccinati, 5 hanno due dosi e 4 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 429 nuovi casi su 1.954 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 21,9%.

I nuovi casi (429) sono:

2 Agnone

1 Baranello

6 Bojano

10 Bonefro

2 Busso

57 Campobasso

5 Campodipietra

4 Campomarino

2 Carovilli

21 Casacalenda

2 Castelmauro

1 Castelpizzuto

1 Castropignano

3 Cercemaggiore

1 Chiauci

3 Civitanova del Sannio

1 Colletorto

11 Coli al Volturno

4 Ferrazzano

2 Fornelli

2 Frosolone

3 Guardialfiera

17 Guglionesi

33 Isernia

1 Jelsi

5 Larino

1 Lucito

3 Lupara

1 Macchia d’Isernia

2 Mirabello Sannitico

7 Miranda

1 Montaquila

12 Montenero di Bisaccia

1 Oratino

8 Palata

3 Pesche

10 Petacciato

2 Petrella

6 Pettoranello del Molise

4 Pietracatella

2 Pietracupa

2 Portocannone

3 Riccia

1 Ripalimosani

1 Roccavivara

3 Rotello

2 San Giacomo degli Schiavoni

2 San Giovanni in Galdo

2 San Giuliano di Puglia

6 San Martino in Pensilis

1 San Polo Matese

5 Santa Croce di Magliano

2 Sant’Agapito

1 Sepino

2 Sesto Campano

1 Spinete

87 Termoli

1 Torella del Sannio

2 Toro

3 Trivento

18 Ururi

21 Venafro

Oggi registrano 10 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 1763, mentre i totali da inizio emergenza sono 17.081.

I guariti totali sono 14.792, i decessi 512. In isolamento si trovano 3.046 cittadini.