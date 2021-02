Covid, altri 4 decessi e 6 nuovi ricoveri: 6 pazienti trasferiti al Gemelli. Rianimazione al limite

Come ogni lunedì il bollettino Covid diramato dall’Asrem risente dei pochi tamponi processati. Quello che non cambia, invece, è la continua pressione sugli ospedali molisani. Anche oggi si registrano altri 6 ricoverati, anche se ci sono trasferimenti presso altre strutture della regione (al momento solo verso il Gemelli).

Oggi, purtroppo, si registrano ulteriori 4 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 98 anni di Montaquila, un uomo di 80 anni di Termoli, un uomo di 69 anni di Campomarino, tutti erano ricoverati in malattie infettive, e un uomo di 72 anni di Petacciato che si trovava in terapia intensiva. Il totale dei decessi in Molise dall’inizio dell’epidemia è salito a 314.

Come detto oggi ci sono stati altri 6 ricoveri, ma 6 pazienti sono stati trasferiti presso il reparto di malattie infettive del Gemelli Molise. Inoltre due pazienti si sono aggravati e per loro è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva. Una persona ha superato la malattia ed è stata dimessa.

I ricoveri totali negli ospedali molisani sono 85, di cui 74 si trovano nei reparti di malattia infettiva e 11 presso la terapia intensiva del Cardarelli.

I nuovi positivi sono solo 8, a fronte di soli 291 tamponi processati.

I nuovi positivi (8) sono:

3 Campobasso

1 Casacalenda

1 Colle d’Anchise

1 Guglionesi

1 Santa Croce di Magliano

1 Ururi.

I guariti di giornata sono 59, pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1524, mentre i totali da inizio emergenza sono 9531.

I guariti totali sono saliti a 7693, i decessi a 314.

In isolamento si trovano 1776 cittadini.