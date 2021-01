Covid: altri 3 decessi, un ulteriore ricovero e 68 nuovi positivi. 32 i guariti

Effettuati 787 tamponi. Paziente di Guglionesi trasferito da malattie infettive in terapia intensiva

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna, mercoledì 6 gennaio 2020, fa registrare altri tre decessi: si tratta di un 79enne di Campobasso che si trovava nel reparto di malattie infettive, una 74enne sempre del capoluogo di regione che invece era ricoverata in terapia intensiva e un 71enne di Sant’Elia a Pianisi che pure si trovava in terapia intensiva. Sale dunque a 205 il numero delle persone decedute in regione a causa del Covid. Sempre nella giornata odierna, un paziente di Guglionesi è stato trasferito da malattie infettive in terapia intensiva. Il Cardarelli fa anche registrare un nuovo ricovero, in malattie infettive (paziente di Campobasso). Da malattie infettive è stato invece dimesso un paziente di Termoli. Al momento in ospedale ci sono 63 persone ricoverate, 55 nel reparto di malattie infettive e 8 in quello di terapia intensiva. I tamponi effettuati nella giornata odierna sono stati 787. 32 le persone guarite.

Sono invece 68 i nuovi positivi:

Baranello 1

Bojano 4

Busso 1

Campobasso 5

Campomarino 5

Carovilli 1

Casacalenda 2

Castel del Giudice 2

Castelmauro 1

Civitacampomarano 1

Forli del Sannio 1

Frosolone 2

Isernia 5

Mafalda 2

Matrice 1

Montaquila 1

Montecilfone 2

Montenero di Bisaccia 1

Pietrabbondante 1

Pietracatella 1

Ripalimosani 1

San Giuliano di Puglia 1

Santa Croce di Magliano 2

Sant’Agapito 1

Sant’Elia a Pianisi 4

Termoli 12

Trivento 4

Tufara 1

Venafro 2