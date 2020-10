Covid, altri 28 positivi su oltre mille tamponi: 4 i nuovi ricoveri al Cardarelli

Non si ferma la corsa del Covid in Molise. Oggi, sabato 17 ottobre, sono stati processati 1007 tamponi, il record di sempre, e sono stati individuati altri 28 casi di positività, per lo più relativi a cluster noti. Quello che preoccupa maggiormente, però, è l’aumento dei ricoveri che sono saliti di ben 4 unità in un solo giorno.

I nuovo positivi sono:

1 di Campobasso (tampone richiesto dal medico di base)

1 Cantalupo (cluster noto)

4 Castelpetroso (cluster noto)

1 Frosolone (cluster noto)

9 Isernia (cluster noto)

1 Macchia d’Isernia (cluster noto)

2 Monteroduni (cluster noto)

1 Santa Maria del Molise (test rapido positivo)

6 Termoli (cluster noto)

2 Venafro (cluster noto).

Oggi si registra un guarito, un cittadino di Campobasso che ha superato la malattia, e pertanto gli attualmente positivi salgono a 361, mentre i totali da inizio emergenza sono 956 su un totale di 51313 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Oggi, come detto, si registrano 4 nuovi ricoveri nel reparto di malattie infettive: si tratta di 3 pazienti di Termoli e 1 di Castelpetroso. C’è anche un dimesso, un cittadino di Toro.

I ricoverati, dunque, salgono a 12.

I guariti sono 569, i decessi fermi a 26.

Alto il numero delle persone in isolamento che al momento sono 571.