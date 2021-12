Covid, altri 2 ricoveri (19 in totale). Pochi tamponi refertati e 9 nuovi positivi

Pochi tamponi refertati nelle 24 ore (158) e nove (9) nuovi positivi al Covid in Molise. Il dato sembrerebbe incoraggiante se non fosse per i due nuovi ricoveri in Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso (1 di Riccia e 1 di Termoli).

Sale dunque a 19 il numero dei pazienti che vengono curati nei due reparti Covid del maggior ospedale regionale. Dieci (10) di loro non avevano ricevuto alcuna vaccinazione, mentre sei (6) con seconda dose o dose unica e tre (3) con terza dose.



E’ un bollettino Covid interlocutorio quello diramato questa sera (26 dicembre) dalla Asrem che registra anche 14 guariti.

I nuovi positivi al Coronavirus sono:

1 CAMPOBASSO

1 CAMPODIPIETRA

1 RICCIA

3 SAN MARTINO IN PENSILIS

1 SANT’ELIA A PIANISI

2 TERMOLI

Mentre i 14 guariti sono:

1 BOJANO

6 CAMPOBASSO

2 CAMPOCHIARO

2 COLLED’ANCHISE

2 PETRELLA TIFERNINA

1 RIPALIMOSANI

I casi attualmente positivi in Molise sono 542.