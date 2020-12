Covid, altri 2 decessi e 9 positivi: aumentano i ricoverati ma oggi ci sono anche 114 guariti. In arrivo 3mila vaccini

Resta alta la pressione sull’ospedale Cardarelli: è questo il dato che si evince dal bollettino odierno, lunedì 28 dicembre, dell’Asrem relativo all’emergenza Covid. Così come continuano, purtroppo, ad esserci decessi. Oggi le vittime del virus in Molise sono ancora 2: non ce l’hanno fatta un uomo di 80 anni di Campomarino e un uomo di 77 anni di Petacciato, entrambi erano ricoverati presso il reparto di malattie infettive.

Oggi si registrano ulteriori 4 ricoveri, ma per fortuna ci sono anche 3 dimessi. Pertanto il numero attuale degli ospedalizzati è di 64, di cui 56 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva.

I nuovi positivi sono 9 su un totale di 257 tamponi processati e per fortuna la percentuale di positivi su tamponi scende al 3,5%.

I nuovi positivi (9) sono:

2 Agnone

1 Campobasso

1 Castel del Giudice

1 Colli al Volturno

1 Ferrazzano

1 Isernia

1 Sant’Elia a Pianisi

1 Termoli

Per fortuna nella giornata odierna c’è stato un nuovo boom di guariti: hanno superato la malattia 114 cittadini molisani.

Pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 2298, mentre i totali da inizio emergenza sono 6396.

Sono stati eseguiti anche 145 test antigenici, dei quali 3 risultati positivi: per loro si attende la conferma dal tampone molecolare.

I guariti salgono a 3912, i decessi a 186.

In isolamento si trovano 2427 cittadini.

SITUAZIONE VACCINI

La campagna vaccinale sta entrando nel vivo. Dopo la giornata storica vissuta ieri, domenica 27 dicembre, con la somministrazione delle prime dosi simboliche, da domani si inizia a fare sul serio. Arriveranno in Molise, tra domani e dopodomani, 2925 vaccini che saranno così suddivisi: domani giungeranno al San Timoteo di Termoli 975 dosi, mentre dopodomani arriveranno al Cardarelli 1950 dosi.

“Arrivano negli ospedali – ha detto al Quotidiano il dg Asrem Oreste Florenzano – perché sono gli hub regionali. Queste dosi saranno somministrate ad operatori sanitari dei due nosocomi e alle Rsa del territorio”.

Il carico in arrivo nei prossimi due giorni in Molise fa parte delle 450mila dosi che giungeranno in Italia entro e non oltre martedì. Si era paventato un possibile ritardo in alcune regioni a cause delle avverse condizioni meteo, ma il governo ha fatto sapere che il programma sarà rispettato e entro martedì tutte le regioni avranno le dosi.

La distribuzione dei vaccini dovrebbe andare avanti con questi ritmi anche nelle prossime settimane. Il ministro Speranza ha fatto sapere che arriveranno 450mila dosi a settimana, quindi al Molise dovrebbero toccare sempre sulle 3mila dosi settimanali.