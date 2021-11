Covid, altri 15 contagi: Isernia il centro più colpito. Oggi ci sono anche 15 guariti

Si mantengono alti i contagi della nostra regione, ma per fortuna oggi vengono “pareggiati” dai guariti.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 12 novembre, non registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 503.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi: pertanto i ricoverati totali restano 5, di cui 4 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 15 nuovi casi su 504 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi pari al 3%.

I nuovi positivi (15) sono:

1 Busso

2 Campobasso

1 Campomarino

1 Forlì del Sannio

4 Isernia

2 Montenero di Bisaccia

2 Santa Croce di Magliano

2 Termoli

I guariti di giornata sono 15 e pertanto il numero degli attualmente positivi resta fermo a 212, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.829.

I guariti totali sono 14.100, i decessi 503. In isolamento si trovano 2.372 cittadini.