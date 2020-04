Covid, altri 14 contagi nella notte. In Molise il bilancio sale a 158 positivi

Sono 14 i nuovi casi di persone positive. E’ quanto contenuto nel bollettino diramato questa mattina, 1 aprile. In totale sono 158 i casi positivi, 23 sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive mentre 8 sono ancora ricoverate in Rianimazione. 1139 i tamponi effettuati in totale di cui 981 sono risultati negativi, gli asintomatici a domicilio sono 91 mentre quelli dimessi dal pronto soccorso sono 15 per un totale di 106 asintomatici. Già nella nottata si era verificato un caso nel venafrano che era stato trasferito al Cardarelli di Campobasso adesso questi nuovi 14 che si vanno ad aggiungere a quelli già risultati positivi nei giorni scorsi per una guardia che deve restare sempre più alta.