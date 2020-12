Covid, altre due vittime e 5 nuovi ricoveri. I positivi sono 7 ma su 56 tamponi

Continuano ad essere costanti e preoccupanti i numeri dell’emergenza Covid in Molise. Principalmente per quel che riguarda decessi e nuovi ricoveri. Oggi, domenica 27 dicembre, ci sono state due vittime di questo terribile virus: non ce l’hanno fatta una donna di Petacciato e un uomo di 76 anni di Santa Croce di Magliano, entrambi erano ricoverati in malattie infettive. Il totale dei decessi è arrivato a 184.

A preoccupare la continua ascesa dei ricoveri: oggi altri 5 pazienti positivi al Covid hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono stati, invece, dimessi, né guariti. Pertanto i ricoverati totali sono 65, di cui 57 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva.

I nuovi contagi sono 7 ma su appena 56 tamponi processati.

I nuovi positivi (7) sono:

1 Campobasso

1 Oratino

1 Petacciato

1 Sant’Elia a Pianisi

3 Termoli

Gli attualmente positivi sono 2407, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numero di 6389.

I guariti sono sempre 3798, i decessi sono saliti a 184.

Le persone in isolamento sono 2836.