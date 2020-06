Covid, altre 4 persone sono guarite: nessun nuovo contagio su 267 tamponi

Più che incoraggiante anche questo nuovo bollettino Covid diramato questa sera (14 giugno) dalla Asrem. Sono stati in totale 267 i tamponi processati di cui 13 di controllo e 254 per la ricerca del virus. NESSUN NUOVO CONTAGIO. Il numero degli attualmente positivi scende a 70. Mentre 4 sono i pazienti che si sono negativizzati, quindi guariti: 3 di loro sono della provincia di Campobasso e uno di Pratella, piccolo comune in provincia di Caserta, ai confini col Molise.