Covid, altra giornata nera: registrati 5 decessi, 2 delle scorse settimane, e 6 nuovi ricoveri. I positivi sono 24

Ennesimo bollettino nero quello diramato oggi, lunedì 11 gennaio, dall’Asrem. Crescono in maniera esponenziale decessi e ricoveri e la pressione sul Cardarelli aumenta giorno dopo giorno. Si registrano, purtroppo, altri 5 decessi, anche se due riguardano le scorse settimane: non ce l’hanno fatta una donna di 87 anni di Colletorto, morta il 24 dicembre presso la casa di riposo di Ripabottoni, una donna di 78 anni di Termoli, deceduta il 27 dicembre presso la casa di casa di riposo di Ripabottoni, un uomo di 87 anni di Campobasso, ricoverato in malattie infettive, una donna di 90 anni di Campobasso, ricoverata in malattie infettive e un uomo di 72 anni di Termoli che era in terapia intensiva. I deceduti in Molise per Covid sono arrivati a 218.

Oggi si registrano ulteriori 6 ricoveri, tutti in reparto, mentre non ci sono dimessi. Pertanto i ricoverati totali al Cardarelli sono 65, di cui 59 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva.

I positivi di oggi, su appena 290 tamponi processati, sono 24, con una percentuale di positivi su tamponi processati pari all’8,2%.

I nuovi positivi (24) sono:

1 Acquaviva Collecroce

5 Baranello

5 Campomarino

3 Civitacampomarano

1 Isernia

2 Montenero di Bisaccia

1 Santa Croce di Mgliano

2 Termoli

3 Trivento

1 Venafro

Oggi sono stati effettuati anche 180 tamponi antigenici, 5 dei quali risultati positivi: per loro si attende conferma dal tampone molecolare.

I guariti di giornata sono 79, pertanto gli attualmente positivi scendono 1164, mentre i totali da inizio emergenza sono 7139.

I guariti sono 5757, i decessi 218.

In isolamento si trovano 1947 cittadini.