Covid, altra giornata nera: due decessi, 4 ricoveri e 526 nuovi casi

A perdere la vita un uomo di 63 anni e una donna di 68 anni. Muore anche una 70enne campobassana ad Ancona

Altra giornata difficile sul fronte dell’emergenza Covid in Molise: ancora alto il numero dei contagi, ma a preoccupare è il numero dei decessi e dei nuovi ricoverati che anche oggi sono ancora troppi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 1 febbraio, si registrano 2 decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 63 anni di Campobasso e una 78enne di Isernia, entrambi erano ricoverati in Malattie Infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 535.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimenti, ma si registrano ancora 4 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso, Casacalenda, Isernia e Montedorisio (fuori regione), si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Oggi non si registrano dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 43, di cui 27 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “anziano fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 43 ricoverati, 13 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 11 hanno due dosi e 18 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 526 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3557 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,7%.

I tamponi molecolari processati sono stati 1555 ed i positivi riscontrati 121. I tamponi rapidi processati sono stati 2002 ed i positivi riscontrati 405.

I nuovi casi (526) sono:

Oggi registrano 341 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 10.040, di questi 2.725 da tampone molecolare Asrem e 7.315 da tampone antigenico. I totali da inizio emergenza sono 30.709.

I guariti totali sono 20.120, i decessi 535. In isolamento si trovano 3.181 cittadini.

Muore ad Ancona 70enne di Campobasso

Una donna di 70 anni di Campobasso è stata inserita fra le otto vittime per Covid nella regione Marche. Emerge dal dato dell’ultimo bollettino diramato dall’azienda sanitaria regionale marchigiana, la donna risultava essere residente a Campobasso ma da qualche giorno era ricoverata in ospedale ad Ancona.