Covid, altra giornata nera: boom di ricoveri e contagi. Schizzano le terapie intensive. Un decesso

Ancora una giornata nera in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Nuovo boom di contagi ma soprattutto una forte crescita dei ricoveri presso il Cardarelli. Oggi, martedì 12 gennaio, dal consueto bollettino Asrem emergono 97 nuovi positivi su 850 tamponi processati con una percentuale di positivi su tamponi processati pari all’11,4%. La media italiana odierna è stata del 10. I centri più colpiti sono Campobasso con 14, Ripalimosani 13 e Sant’Elia a Pianisi 10.

Riscontrato oggi un ulteriore decesso: si tratta di un uomo di 74 anni di Fossalto che era ricoverato in terapia intensiva. I decessi totali sono arrivati a 219.

In rianimazione sono arrivati altri 4 pazienti che si sono aggravati e per loro è stata necessaria l’intubazione.

I nuovi ricoveri sono 8, tra i numeri più alti in un giorno dall’inizio della pandemia. Per fortuna si sono registrati anche 8 dimessi. Pertanto il numero dei ricoverati totali è di 64, di cui 55 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.

I guariti di giornata sono 132.

I nuovi positivi (97) sono:

3 Acquaviva Collecroce

1 Bagnoli del Trigno

3 Baranello

6 Bojano

1 Busso

14 Campobasso

1 Campodipietra

1 Casacalenda

3 Casalciprano

2 Castel del Giudice

1 Castel San Vincenzo

2 Castelmauro

1 Castelpetroso

2 Castropignano

2 Ferrazzano

1 Fossalto

7 Frosolone

2 Gambatesa

1 Isernia

1 Lupara

1 Petacciato

1 Pozzilli

13 Ripalimosani

1 Salcito

1 San Massimo

7 Sant’Elena Sannita

10 Sant’Elia a Pianisi

4 Spinete

3 Termoli

1 Trivento

Gli attualmente positivi sono 1128, mentre i totali da inizio emergenza 7236.

I guariti sono 5889, mentre i decessi 219.

In isolamento si trovano 1684 cittadini.