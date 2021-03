Covid, altra giornata nera: 8 decessi, 7 ricoveri e 72 nuovi positivi. 58 i guariti e 2 i dimessi

Effettuati 860 tamponi. Sale a 395 il numero dei decessi

Coronavirus, il bollettino della giornata odierna fa registrare altri 8 decessi: una 80enne di Campobasso (deceduta il 10 marzo) e una 83enne di Guglionesi (deceduta il 10 marzo). Entrambe si trovavano nel reparto di malattie infettive. In malattie infettive anche una 91enne di San Giuliano di Puglia, un 75enne di Termoli e un 81enne di Montelongo. 3 i decessi in terapia intensiva: una 71enne di Montelongo, un 62enne di Campobasso e un 76enne di Termoli. 7 i nuovi ricoveri, tutti in malattie infettive: Campobasso (3), Acquaviva d’Isernia, San Martino in Pensilis e Santa Croce di Magliano. 2 invece i dimessi (San Martino in Pensilis e Termoli). Una persona è stata invece trasferita dall’area grigia di Isernia al Neuromed. 72 i nuovi positivi. 860 i tamponi effettuati. Attualmente al Cardarelli ci sono 77 pazienti (67 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva), 29 a Termoli, 3 al Gemelli e 11 al Neuromed.

Questo l’elenco dei positivi riscontrati nella giornata odierna:

AGNONE 3

BELMONTE DEL SANNIO 1

BONEFRO 1

CHIAUCI 3

FORNELLI 9

FROSOLONE 2

ISERNIA 7

JELSI 10

LARINO 5

MIRANDA 3

MONTAQUILA 1

MONTERODUNI 1

PESCHE 1

PETACCIATO 1

S. GIACOMO 2

S. GIULIANO DI P. 1

S. CROCE DI M. 4

TERMOLI 11

TORO 2

VENAFRO 4