Covid, altra giornata nera: 6 decessi, 10 ricoverati e altri 157 positivi

Altra giornata drammatica sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 20 novembre, si registrano ben 6 nuovi decessi, 10 nuovi ricoverati, 1 trasferito in terapia intensiva, e 157 nuovi positivi su un totale di 1051 tamponi processati. Sicuramente tra le giornate più nere in regione che, nonostante questo, continua a restare zona gialla.

I 6 nuovi decessi sono: 1 paziente di malattie infettive di Casalciprano (92 anni), 1 paziente di malattie infettive di Isernia (83 anni), 1 paziente di malattie infettive di Sant’Agapito (81 anni), 1 paziente di malattie infettive proveniente dalla casa di riposo di Vinchiaturo (91 anni), 1 paziente di terapia intensiva di Forlì del Sannio (84 anni), 1 paziente diIsernia che era nell’area grigia del Veneziale (84 anni).

Oggi si registrano anche 7 dimessi, mentre i guariti sono 10.

Pertanto i ricoverati totali sono 60, di cui 51 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi sono 2357, mentre i totali da inizio emergenza sono 3816.

I guariti totali sono 1367, mentre i decessi salgono a 92.

In isolamento si trovano 2705 persone.

I nuovi positivi (157) sono:

5 Agnone

1 Bojano

1 Busso

22 Campobasso

4 Campomarino

6 Capracotta

1 Carpinone

2 Cerro al Volturno

4 Chiauci

1 Colli a Volturno

2 Fornelli

1 Frosolone

4 Guglionesi

22 Isernia

2 Larino

1 Macchiagodena

3 Montaquila

1 Montelongo

2 Montenero di Bisaccia

3 Monteroduni

1 Montorio nei Frentani

2 Palata

1 Pesche

1 Petrella Tifernina

2 Pettoranello del Molise

3 Portocannone

4 Pozzilli

1 Riccia

1 Rionero Sannitico

2 Roccasicura

2 San Martino in Pensilis

1 San PIetro Avellana

3 Scapoli

2 Sesto Campano

25 Termoli

1 Trivento

15 Venafro

2 Vinchiaturo