Covid, altra giornata nera: 5 decessi e 121 positivi. Negli ospedali 89 ricoverati, terapie intensive esaurite

Ennesima giornata drammatica in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Continuano a crescere i contagi, ma soprattutto salgono decessi e ricoveri.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 16 febbraio, emergono altri 5 decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 69 anni di Ripalimosani che si trovava in terapia intensiva, un uomo di 71 anni di Guglionesi e un 88enne di Termoli che erano ricoverati in malattie infettive, una donna di 79 anni di Civitacampomarano (deceduta il 2 febbraio presso la propria abitazione) e una donna di 92 anni di Sant’Elia a Pianisi che si trovava nella locale Rsa. I decessi totali sono saliti a 319.

Un paziente si è aggravato ed è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva e si registrano 3 nuovi ricoveri, uno dei quali direttamente in Rianimazione.

Un solo dimesso e pertanto i ricoveri attuali sono 83, di cui 71 in malattie infettive e 12 in terapia intensiva. La Rianimazione è sold out essendoci 12 posti disponibili. Inoltre 6 pazienti positivi al Covid sono ricoverati presso il Gemelli Molise.

Cresce ancora la curva del contagio. I nuovi positivi sono 121 su 1206 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tampone pari al 10%. Il centro più colpito resta Termoli con 23 casi, a seguire San Martino in Pensilis con 10 e Campobasso con 9.

I nuovi positivi (121) sono:

6 Bojano

2 Bonefro

9 Campobasso

3 Campomarino

4 Casacalenda

1 Castelmauro

1 Cercemaggiore

3 Colli al Volturno

4 Guglionesi

2 Isernia

1 Larino

1 Mafalda

1 Matrice

1 Montelongo

1 Montenero di Bisaccia

1 Montorio nei Frentani

7 Petrella Tifernina

2 Pietracatella

6 Portocannone

2 Pozzilli

4 Provvidenti

1 Ripabottoni

1 Ripalimosani

6 Roccavivara

10 San Martino in Pensilis

1 San Massimo

6 Santa Croce di Magliano

1 Santa Maria del Molise

23 Termoli

1 Torella del Sannio

1 Toro

1 Ururi

6 Venafro

1 Vinchiaturo

I guariti di giornata sono 77, pertanto gli attualmente positivi salgono a 1563, mentre i totali da inizio emergenza sono 9651.

I guariti totali sono saliti a 7769, i decessi a 319.

In isolamento si trovano 1753 cittadini.