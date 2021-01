Covid, altra giornata drammatica: ancora 5 decessi e salgono i ricoveri ordinari e in Rianimazione

Altra giornata drammatica in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Dal consueto bollettino dell’Asrem di oggi, lunedì 25 gennaio, sono emersi ancora 5 decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 77 anni di Campomarino, un uomo di 76 anni di Castelmauro, ricoverato in terapia intensiva, un uomo di 80 anni di Campobasso, una donna di 90 anni di Sant’Elia a Pianisi e una donna di 92 anni di Ripalimosani, quest’ultimi si trovavano presso il reparto di malattie infettive.

Si registrano ulteriori 3 ricoveri nel reparto ordinario, mentre un paziente si è aggravato ed è strato trasferito da malattie infettive in terapia intensiva.

Oggi c’è stato un solo dimesso e pertanto i ricoveri totali sono 58, di cui 51 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva.

Oggi sono stati riscontrati 15 nuovi positivi su 412 tamponi processati con una percentuale di positivi su tamponi pari al 3,6%.

I nuovi positivi (15) sono:

1 Bojano

7 Campobasso

1 Campomarino

2 Ferrazzano

1 Matrice

2 Riccia

1 Termoli

I guariti di giornata sono 54, pertanto gli attualmente positivi scendono a 1029, mentre i totali da inizio emergenza sono 7953.

I guariti sono saliti a 6665, mentre i decessi sono 259.

In isolamento si trovano 1485 cittadini.