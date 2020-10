Ormai la curva delle positività al Coronavirus è in continuna ascesa, un bollettino Asrem così non l’avevamo mai visto anche in pieno periodo lockdown: 65 persone positive al Covid su un numero record di tamponi (947). Si registra un’impennata a Isernia (studenti) e Castelpetroso (cluster funerale). Ecco nel dettaglio l’elenco:

1 Bojano (cluster noto)

1 Bonefro – Tampone richiesto dal medico

1 Cantalupo

1 Campobasso – cluster noto

1 Carovilli – tampone richiesto dal medico

12 Castelpetroso – cluster funerale

1 Conca Casale – cluster noto

3 Forli del Sannio – cluster noto

20 Isernia – cluster noto

2 Macchia d’Isernia – cluster noto

1 Macchiagodena – cluster noto

3 Montenero di Bisaccia – cluster noto

2 Monteroduni – cluster noto

4 Pesche – cluster noto

1 Petacciato – tampone richiesto dal medico

1 Roccamandolfi – cluster noto

1 S. Elia a Pianisi – cluster noto

1 Sesto Campano – cluster noto

1 Termoli – cluster noto

4 Venafro – cluster noto

Schizza il numero degli attualmente positivi in Molise: 335, dei quali 9 ricoverati in Malattie Infettive