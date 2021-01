Covid, allarme rosso a Frosolone contagiato un medico di famiglia, chiuse le scuole

Frosolone, il contagio fa paura in paese e un centinaio di persone sono in quarantena cautelare. Parte tutto dagli ultimi giorni di vita di una docente 67enne, malata terminale, ma anche positiva al Covid, morta sabato scorso. Subito dopo, è stato verificato che sia il medico di famiglia che la seguiva, sia una decina di parenti della donna erano positivi al tampone. Immediatamente è scattata la quarantena per tutti loro e per un centinaio di persone che, per un verso o per l’altro, hanno avuto contatti con la donna e con il medico di base. Già da domani, trenta alla volta, saranno sottoposti a turno al tampone, al Drive In del Veneziale di Isernia. Il sindaco Felice Ianiro invita la popolazione ad usare ogni precauzione, segue con attenzione la vicenda, in collaborazione con l’Asrem, ed ha immediatamente emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole fino al 17 gennaio.