Covid all’Afasev, situazione sempre più pesante, la drammatica denuncia di un genitore

Pasquale Fevola, vice presidente dell’Afasev di Isernia, centro di assistenza in cui sono ospitate persone gravemente disabili denuncia in una lettera al sindaco l’atteggiamento di alcuni tra gli operatori della struttura e chiede la creazione di una task force per evitare l’irreparabile:

“Sindaco, sono Pasquale Fevola.

Di fronte all’inaspettato rifiuto ri degli operatori Afasev asintomatici di interrompere i termini del malattia e di recarsi al Centro a dare una mano ai loro colleghi che si trovano nei guai, io sono rimasto molto deluso, e amareggiato. Lei deve sapere che all’Afasev ci sono dei casi così gravi e complessi, che, anche volendo, l’Afasev non potrebbe chiudere, perché, per quanto mi risulta, non esistono in Molise dei presidi ospedalieri in grado di badare e di tenere in sicurezza gli ospiti a cui mi riferisco e, portarli in ospedale, significherebbe decretarne la fine. Ecco perché la situazione Afasev è una situazione di emergenza prima umana, poi sanitaria, e va affrontata con la massima decisione e priorità. Nel caso vi dovesse succedere l’ irreparabile, i risvolti sarebbero molto gravi per la stessa credibilità della sanità molisana. Ecco perché io penso che sarebbe il caso di creare una task-force tra amministratori politici e responsabili sanitari per trovare una soluzione efficace e condivisa per affrontare, e gestire l’emergenza nel migliore dei modi, per il bene di tutti. Scusi la franchezza, ma io sono un ex manager che è abituato ad affrontare le crisi, e gestirle nel migliore dei modi. Nelle mie parole Lei deve trovare solo senso di collaborazione, stima e amicizia. Anche se costretto a casa in quarantena, mi sento di fare parte della squadra”.