Covid all’Afasev, disabili accolti presso la struttura Maria Gargani

Emergenza Afasev in via di soluzione. I nove disabili tutti positivi ospitati nel centro di accoglienza sono stati trasferiti alla casa di riposo Maria Gargani di Isernia centro, dopo che la responsabile della struttura, Rosanna Gravante, con un gesto di grande umanità, si è detta disponibile ad accoglierli, disponendo del personale necessario ad assisterli. Il problema era proprio quello del personale Afasev in servizio, solo quattro unità e tutte contagiate. Ora alla Maria Gargani potranno essere seguiti, anche se ancora adesso molti ospiti della stessa casa di riposo continuano ad essere positivi. Insomma la situazione è migliorata almeno sotto l’aspetto logistico e dell’assistenza se non sanitario che rimane ancora preoccupante.

