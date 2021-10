Covid alla Pistilli, tutti i pazienti visitati dalle Usca: situazione in deciso miglioramento

Anziano ricoverato in ospedale a puro scopo precauzionale perché affetto da altre patologie

Cluster alla Pistilli, nella giornata odierna, mercoledì 27 ottobre 2021, le unità speciali di continuità assistenziale (Usca) sono state presso la struttura del capoluogo di regione e hanno visitato tutti gli ospiti. Il quadro generale è più che confortante. I pazienti stanno bene e vengono continuamente assistiti dagli operatori della struttura che stanno gestendo al meglio la situazione di emergenza che si è venuta a creare da oltre una settimana. Un anziano (che per quel che riguarda il Covid continua a presentare sintomi lievi) è stato invece ricoverato in ospedale a scopo precauzionale perché affetto da altre patologie; ma la situazione, nel complesso, è in deciso miglioramento. La maggior parte degli anziani, vaccinati con terza dose, sono asintomatici. Nella struttura (che ricordiamolo, durante la fase più critica della pandemia non ha fatto registrare casi) così come prevede la legge, è stato effettuato un cordone sanitario e nessuno può entrare e uscire.