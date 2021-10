Covid alla Pistilli, parla il presidente Dentizzi: “Situazione sotto controllo, ma nelle Case di riposo servono tamponi periodici”

La situazione è sotto controllo, anche se, ovviamente, c’è un minimo di preoccupazione. Ma nessun allarmismo. I positivi riscontrati sino ad oggi alla Casa di riposo Pistilli di via delle Frasche a Campobasso sono 26: 23 ospiti e 3 operatori: 2 anziani sono ricoverati al Cardarelli in Malattie Infettive, ma erano andati in ospedale per altre problematiche e lì è stata scoperta la positività. Inoltre 5 tamponi sono stati catalogati come “inconcludenti” dall’Asrem (cioè non è detto che sviluppino la malattia).

Gli anziani, vaccinati con terza dose, sono tutti asintomatici, tranne due che hanno un leggerissimo rialzo febbrile.

Abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente della Casa di riposo Pistilli di via delle Frasche con il presidente Cosimo Dentizzi che ha messo l’accento sulla necessità di effettuare regolarmente i tamponi nelle Case di riposo.

L’INTERVISTA IN ALTO