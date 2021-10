Covid alla Pistilli, ospiti positivi tutti asintomatici: nessuno manifesta sintomi o situazioni d’allerta

Nonostante l’aumento dei contagi, la situazione nella Casa di riposo Pistilli di Campobasso resta tutto sommato tranquilla. Non ci sono ospiti che abbiamo manifestato sintomi importanti o situazioni d’allerta: nessuno ha la febbre e all’interno della struttura si sono organizzati in modo tale da garantire la divisione dei reparti e l’assistenza costante a tutti gli ospiti. Quasi tutti gli anziani contagiati sono asintomatici, tanto che, come ripetuto più volte, se non ci fosse stato il caso del ricovero di un ospite per altre patologie, probabilmente il focolaio non sarebbe venuto alla luce. Ad ogni modo nessun paziente manifesta alcun tipo di aggravamento rispetto alle consuete condizioni di salute.

La visita delle Usca, che era in programma nel pomeriggio, non c’è stata perché, dopo aver visionato i parametri vitali dei contagiati, i dottori delle unità speciali di continuità assistenziale hanno ritenuta non necessaria la visita di controllo.