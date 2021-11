Covid alla Pistilli, la situazione migliora: nessun nuovo caso e tanti guariti. Restano solo 8 gli ospiti positivi

Situazione in netto miglioramento presso la Casa di riposo Pistilli di Campobasso: dallo screening effettuato ieri, martedì 9 novembre, non è stato riscontrato nessun nuovo caso di positività, ma ci sono molti guariti. Intanto tutti gli operatori sono negativi e non c’è più alcun contagio tra i dipendenti della struttura. Inoltre non sono stati evidenziati ulteriori casi tra gli ospiti, mentre tra quelli che erano positivi, in 16 sono guariti. Alla Pistilli, dunque, restano solo 8 anziani che risultano ancora contagiati, nessuno dei quali desta particolari preoccupazioni. Al Cardarelli risultano ricoverati in Malattie Infettive tre anziani della struttura, due dei quali erano arrivati per altre patologie e dalla loro positività è stato individuato il focolaio. Un terzo, ricoverato nei giorni scorsi, è stato portato in ospedale su indicazione dei medici delle Usca per estrema prudenza: si tratta di un novantenne con altre patologie.

Dunque la situazione sembra volgere al meglio, ma è evidente che bisogna continuare a mantenere la guardia alta.