Covid alla Pistilli, la parente di un’ospite: “Struttura e pazienti abbandonati dalle Istituzioni. Nemmeno una sanificazione”

Ad una settimana dall’individuazione dell’importante focolaio, la situazione si fa sempre più difficile all’interno della Casa di riposo Pistilli di Campobasso. E proprio nel momento più complicato (sono 35 i contagiati totali), struttura, operatori e ospiti non stanno ricevendo il necessario supporto dalle Istituzioni. Tutti, in questo momento, si sentono abbandonati. A raccontaci il delicato momento che si sta vivendo a via delle Frasche è la figlia di un’ospite che ha deciso di denunciare pubblicamente quanto sta accadendo: “Pensate – ha esordito – che solo oggi il Comune ha dato mandato ad una ditta di effettuare la sanificazione della struttura. Sino a questo momento sono stati gli operatori che sono barricati dentro da una settimana a svolgere anche questo compito. All’interno ci sono 80 anziani, gestiti sempre dallo stesso personale che è trattenuto all’interno. Ci sono molti positivi e gli operatori stanno cercando di governare al meglio la situazione, ma è evidente che servirebbe un apporto esterno. Le Istituzioni che fanno? Dove sono? Dov’è il Comune? Dov’è la Regione? Perché l’Asrem non manda personale a supporto. Perché i negativi non vengono spostati in un’altra struttura? O aspettano che si infettino tutti?”

Domande lecite da parte della figlia di una signora ospite della Casa di risposo che non nasconde la sua preoccupazione: “Mia mamma è negativa ed è chiusa nella sua stanza. Ovviamente è al limite, senza vedere nessuno e senza possibilità di deambulare. Mi racconta che gli operatori stanno facendo di tutto, ma sono stremati e avrebbero bisogno di un cambio. E’ inaccettabile che in un’emergenza sanitaria simile non ci sia alcun supporto dall’esterno. I dipendenti e gli operatori della struttura – conclude la donna – sono stati abbandonati in questo momento di difficoltà ed è evidente che non possano reggere ancora per molto in questa situazione senza un aiuto degli organi preposti.”