Covid alla Pistilli, altri tre positivi, ma due anziani si sono negativizzati

Sono giunti questa mattina, mercoledì 3 novembre, i risultati dei tamponi effettuati ieri presso la Casa di riposo Pistilli di Campobasso dove è in atto, come noto, un focolaio di Covid. Purtroppo le notizie giunte non sono molto incoraggianti, nonostante il gran lavoro che stanno svolgendo nella struttura di via delle Frasche.

Un nuovo ospite è risultato positivo ed è stato trasferito nel reparto Covid, e due operatori sanitari sono stati contagi. Questo nonostante le grandi precauzioni prese da tutti gli assistenti che operano a stretto contatto con gli ospiti positivi.

A fronte di queste cattive notizie, però, se ne registrano anche delle buone: due anziani si sono negativizzati e altri due sono in via di completa guarigione.

C’è da tenere duro ancora per qualche giorno e sperare che al prossimo giro di tamponi, previsto per la prossima settimana, possano giungere notizie confortanti per la Casa Pistilli.